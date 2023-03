Vakbond BVPP gaat er alles aan doen om ontslagen bij PostNL te voorkomen

Begin deze week kwam PostNL met het bericht dat ze het aantal indirecte functies per 1 januari 2024 met in totaal 200 tot 300 fte gaat verminderen. PostNL benadrukt dat het gaat om indirecte functies en nadrukkelijk niet om directe operationele functies, zoals bezorgers en chauffeurs. Dit alles met het doel om kosten te besparen. Dit bericht van PostNL kwam hard aan bij de vakbond BVPP en haar leden.

PostNL zal in 2023 een adviesaanvraag moeten indienen bij de medezeggenschap waarin zij aan moet geven hoe deze reorganisatie volgens haar zal gaan verlopen. Pas na de adviesaanvraag zal duidelijk worden om welke medewerkers en functies het gaat. De medezeggenschap brengt vervolgens een advies uit op de aanvraag.

Standpunt BVPP

De BVPP realiseert zich dat dit een besparing is die mensen treft en (dus) onzekerheid met zich meebrengt. De BVPP wil niet dat er ontslagen vallen en zal daarom, samen met haar vertegenwoordigers in de medezeggenschap, alles in het werk stellen om gedwongen ontslagen te voorkomen.

De BVPP verwacht dat het sociaal plan van PostNL op deze reorganisatie van toepassing zal zijn. In het sociaal plan van PostNL zijn sociale, financiële en organisatorische maatregelen opgenomen voor het geval dat een reorganisatie zich voordoet. Het huidige sociaal plan van PostNL heeft een looptijd tot en met 31 augustus 2024.