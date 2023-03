Arbeidsinspectie tikt Lidl op de vingers

Supermarkt Lidl heeft een fikse tik op de vingers gekregen van de Arbeidsinspectie. Die stelt de FNV in het gelijk naar aanleiding van een klacht over de hoge werkdruk.

Fatma Bugdayci, bestuurder FNV Handel: ‘Dit is erg goed nieuws. Lidl moet nu echt wat gaan doen aan de ongezonde werkdruk waar heel veel medewerkers last van hebben. Het leidt tot stressklachten en ziekte en mensen gaan ergens anders werken. Zeker nu er al zo weinig personeel is, zou Lidl zuinig moeten zijn op zijn werknemers.'

Bedrijf moet actie ondernemen

De Arbeidsinspectie deed op verzoek van de vakbond onderzoek bij Lidl, waar zo'n 20.000 mensen werken, en constateerde een overtreding met betrekking tot de werkdruk. Daarop heeft het bedrijf te horen gekregen dat het actie moet ondernemen en dat de inspectiedienst mogelijk opnieuw komt kijken of dat is gebeurd.

Directie wuift alles weg

De FNV probeert al jarenlang in gesprek te gaan over de werkdruk, maar Lidl houdt dit steeds af. Bugdayci: ‘Sterker nog, ze reageren niet eens. Ontzettend kinderachtig. Wij hebben bij de directie talloze rapporten, onderzoeken en enquêtes op tafel gelegd, waaruit blijkt dat er sprake is van onacceptabel hoge werkdruk, mensen ervaren hierdoor grote werkstress. Maar Lidl wuift alles weg en noemt het ‘vermeende werkdruk’. Met de uitspraak van de Arbeidsinspectie moet Lidl zijn mensen nu wel serieus gaan nemen en optreden tegen de werkdruk.’

Ziek van de werkdruk

De problemen spelen al jaren. Uit het rapport Code Rood Werkdruk (2019) van de FNV blijkt dat maar liefst 72% van de mensen hoge werkdruk ervaart. Dat is 52% meer dan het landelijk gemiddelde. Bugdayci: ‘Mensen worden ziek van de werkdruk. Om hun doelstelling te halen, klokken ze uit en werken ze gratis door.'

Aan de achterkant een discounter

Lidl verschuilt zich achter de manier waarop het winkelpersoneel wordt ingezet. Bugdayci: ‘Ze doen aan de voorkant alsof het een fullservice supermarkt is, waarbij van de mensen ook wordt verwacht dat ze op dat niveau service verlenen aan de klanten. Maar als je aan de achterkant nog steeds werkt als een discounter en steeds verder in de beschikbare uren van je personeel snijdt dan gaat het mis.’

Voldoet niet aan RI&E

De FNV zegt dat Lidl niet voldoet aan de wettelijke verplichting als het gaat om de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) naar werkdruk.

Bij Lidl in Nederland werken zo'n 20.000 mensen verdeeld over 440 winkels en 7 distributiecentra.