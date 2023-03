Ksa legt boete op van ruim 26 miljoen voor online illegaal aanbieden kansspelen

Eind december vorig jaar heeft de Kansspelautoriteit (Ksa) boetes opgelegd van opgeteld ruim 26 miljoen euro aan 5 partijen die illegaal zonder de vereiste vergunning spelers in Nederland lieten deelnemen aan online kansspelen. 'Het zonder vergunning aanbieden van online kansspelen is verboden. Het handhaven van dit verbod is één van de prioriteiten van de Ksa', zo meldt de Ksa vrijdag.

Boete afgestemd op in Nederland behaalde omzet

De boetes zijn opgelegd aan Videoslots Limited (9.874.000 euro), N1 Interactive Limited (12.640.000 euro), Betpoint Group Limited (1.787.000 euro), Probe Investments Limited (1.128.000 euro) en Fairload Limited (900.000 euro). Bij de vaststelling van de hoogte van de boetes heeft de Ksa zich gebaseerd op haar in september 2021 nieuw vastgestelde boetebeleid, waarbij rekening wordt gehouden met de in Nederland behaalde omzet. Nadat de boetes eind december aan de aanbieders bekend gemaakt zijn, hebben zij de rechter gevraagd om de openbaarmaking van de besluiten tegen te houden. De rechter heeft deze week de verzoeken afgewezen.

Boeteverhogende omstandigheden en herhaalde overtreding

Onder de opgelegde boetes zijn twee in het oog springende grote bedragen van ruim 12 miljoen euro en bijna 10 miljoen euro. In het geval van N1 Interactive betrof het een herhaalde overtreding waarvoor al eerder een boete was opgelegd. In het geval van Videoslots werd onder meer ten onrechte het woordmerk van de Kansspelautoriteit op de website getoond, terwijl dat alleen gebruikt mag worden door aanbieders met een vergunning.

Woordmerk

Juist dit woordmerk is voor spelers een belangrijke houvast om te kunnen bepalen of zij te maken hebben met legaal spelaanbod. Andere boeteverhogende zaken zijn bijvoorbeeld het ontbreken van zichtbare en adequate leeftijdscontrole, het ten onrechte suggereren dat met Europese vergunning aangeboden wordt en het toestaan van het gebruik van anonieme betaalwijzen.

Veilig legaal aanbod

Online kansspelen aanbieden aan spelers in Nederland mag alleen met een vergunning van de Ksa. Daarbij gelden strenge regels en voorschriften die erop gericht zijn dat er een veilig legaal aanbod is, waarbij spelers verzekerd zijn van een eerlijk spel en beschermd worden tegen gokverslaving.

'Het is ons menens'

Spelers lopen grote risico’s bij deelname aan illegaal aanbod. Met illegaal online gokken wordt veel geld verdiend door de betrokken aanbieders. Bij het bepalen van de boetes wordt hiermee rekening gehouden. 'Het is ons menens. De veiligheid van spelers staat voorop. Een boete is om te raken waar het pijn doet, in de portemonnee dus. Met dergelijke bedragen denken we een passende sanctie op te leggen, gezien de illegale verdiensten', aldus René Jansen, voorzitter van de Ksa.