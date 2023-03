Man zwaargewond na val van geopende Zaanse brug

Vrijdag heeft er zich een ernstig ongeval voorgedaan op de Beatrixbrug in Zaandam waarbij een 36-jarige man zonder woon-of verblijfplaats ernstig gewond is geraakt aan zijn gezicht. Dit meldt de politie zaterdag.

Slachtoffer uit water gered door Zaandammer

Het slachtoffer viel vrijdag van de brug met zijn gezicht op een betonnen plaat en vervolgens in het water. De brug was op dat moment geopend voor een passerend schip', aldus de politie. Een passant, een 34-jarige Zaandammer, sprong in het water om de man te redden. Met omstanders zijn de mannen uit het water geholpen.

Ziekenhuis

De hulpdiensten hebben de zorg voor de gewonde man overgenomen. Hij is opgenomen in het ziekenhuis en niet aanspreekbaar. Het betreft een 36-jarige man van Portugese afkomst. Mocht u weten waar hij verbleef en mist u hem momenteel, stelt u zich dan in verbinding met de politie.

Videobeelden

De redder kon na een warme douche weer huiswaarts. Het is bekend dat er beelden in omloop zijn van het voorval. De beelden opgenomen vanuit een bus zijn bij de politie bekend. Mocht u beschikken over andere beelden dan komt de politie daarvan graag in het bezit.