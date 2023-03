Politie verricht aanhouding na ongeregeldheden supportersgroepen Volendam

Onderzoek ongeregeldheden

Nadat de supporters van Emmen in de bus waren begeleid en huiswaarts gingen, keerde de rust snel terug. Met het terugkeren van de rust is het verhaal nog niet klaar.

Drie agenten gewond geraakt

'Drie agenten raakten bij de ongeregeldheden in Volendam gewond. Een 33-jarige man uit Emmen is dezelfde avond in Zwolle aangehouden. We sluiten niet uit dat meer aanhoudingen volgen', aldus de politie.