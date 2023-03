Flinke ravage na ongeval met drie voertuigen op kruispunt in Boxtel

Zondagochtend vond er rond 11.40 uur in Boxtel een verkeersongeval plaats waarbij drie voertuigen betrokken waren. Het ongeval vond plaats op de kruising van de Hendrik Verheeslaan met de Beneluxlaan en de Nieuwe Nieuwstraat.

Ravage

De ravage was groot, alle betrokkenen waaronder ook een kind werden ter plaatse nagekeken maar niemand raakte gewond. Het kruispunt lag bezaaid met brokstukken, en vele nieuwsgierigen keken op gepaste afstand toe.

Gemoederen gesust door politie

De gemoederen tussen de verschillende betrokkene liep ter plaatse hoog op, de aanwezige politieagenten wisten dit te sussen. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend, de politie is een onderzoek gestart en hoort daarbij ook alle betrokkenen.

Auto in plantsoen

Eén van de voertuigen kwam vlak voor het pand van Huisartsenpraktijk De Vier Kwartieren, in het plantsoen, tot stilstand. Een bergingsbedrijf heeft de beschadigde voertuigen weggehaald. Het kruispunt was door het ongeval grotendeels versperd waardoor andere weggebruikers moesten omrijden.