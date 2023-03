Valse e-mail in omloop over nieuw bericht in Berichtenbox van MijnOverheid

Foto: Overheid.nl

Amsterdam De Belastingdienst waarschuwet voor een valse e-mail (phishing). Deze lijkt afkomstig van de Belastingdienst of MijnOverheid. Verwijder de e-mail direct en scan de QR-code in de mail niet.