Explosief aangetroffen in bestelbusje na melding verdachte situatie

Diefstal scooter

De burger meldde in de nacht van zondag op maandag rond 01.25 uur een burger een verdachte situatie aan de Bleekstraat in Vlaardingen. Daar zetten vier mannen een scooter in een busje. Ze werden aangehouden voor poging diefstal, maar in het busje vonden agenten een explosief. Inmiddels is ook een vijfde verdachte aangehouden.

Forse toename aantal explosies

Het aantal explosies is in het werkgebied van de politie Rotterdam enorm toegenomen. In heel 2021 waren er 12 explosies, in heel 2022 waren er 49. Nu zijn er al 24 in alleen de eerste twee maanden. De explosies zijn gelukkig vrijwel altijd zonder gewonden. Slechts één keer viel een lichtgewonde. Maar de kans dat er wel een keer gewonden vallen, is zeker aanwezig.

Hulp burgers belangrijk

Kijkend naar de enorme materiële schade, valt te concluderen dat wanneer er wel een keer een persoon dichtbij staat het letsel niet te overzien zal zijn. Naast de kans op gewonden is de maatschappelijke impact enorm. De politie zet daarom alles op alles om de daders van explosies op te pakken, maar ook om nieuwe explosies zo veel mogelijk te voorkomen. De hulp van burgers is hierbij van onschatbare waarde. Zo bleek dus ook vannacht toen een buurtbewoner een verdachte situatie meldde en daarmee waarschijnlijk een explosie of ramkraak heeft voorkomen.

Tot ontploffing gebracht

Om 01.25 uur belde de buurtbewoner het alarmnummer omdat vier mannen een scooter in een busje aan het laden waren. Agenten hielden de verdachten op heterdaad aan. In het busje werd vervolgens iets gevonden wat leek op een explosief. Het Team Explosieven Veiligheid (TEV) en Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam het voorwerp bekijken en concludeerde dat het inderdaad ging om een explosief. Deze is in de ochtend op een veilige plek tot ontploffing gebracht.

Vijfde aanhouding

Omdat de bus heel dicht bij een woning stond en de mannen mogelijk in deze woning waren geweest, is de politie maandagochtend de woning ingegaan voor een zoeking. Een in de woning aanwezige man, een 34-jarige man uit Vlaardingen, is aangehouden. Zijn eventuele betrokkenheid wordt onderzocht. De eerder aangehouden mannen zijn allen Rotterdammers van 18, 25, 25, en 25 jaar.