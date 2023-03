Laser- en radargeleide raketten voor Apache-gevechtshelikopters

Nauwkeuriger

'De raketten zijn bij elk weertype bruikbaar. Verder zijn ze ten opzichte van het huidige type raket nauwkeuriger, wat de kans op nevenschade vermindert', zo meldt het ministerie van Defensie dinsdag.

Air-to-Ground Missiles

Op dit moment wordt de Nederlandse Apache-vloot gemoderniseerd, van de AH-64D naar de AH-64E-standaard. Onderdeel van deze modernisatie is de integratie van een Longbow vuurleidingsradarsysteem. Die maakt het gebruik van radargeleide raketten van het type AGM-179 Joint Air-to-Ground Missiles mogelijk.

Duurzamer

Als onderdeel van deze nieuwe capaciteit is Defensie ook voornemens om Captive Training Missiles aan te schaffen. Hiermee is de vlieger in staat het afvuren vanuit de Apache in de lucht te simuleren. Dat betekent dat er dus geen raketten worden verschoten. De vlieger beschikt dan wel over alle data van het afvuren, waardoor toch optimaal valt te trainen. Nog meer kostenbesparend en duurzamer is het oefenen met het afvuren van de projectielen in de Apache-vliegsimulator. Na een software-update maakt de radargeleide raket ook hierin deel uit van het arsenaal.

Van de plank

Defensie koopt de Amerikaanse AGM-179-raket ‘van de plank’. Naast de VS is ook het Verenigd Koninkrijk al gebruiker van het radargeleide projectiel. De eerste raketten voor Nederland worden naar verwachting in 2026 geleverd. Het gaat bij dit project niet alleen om de introductie van een nieuwe capaciteit. Ook de munitievoorraden van Defensie worden zo verder aangevuld.

Samenwerking met VS

Nederland werkt wat de Apache betreft op verschillende vlakken samen met de VS. Zo valt het Nederlandse 302 Squadron onder de Amerikaanse 166th Aviation Brigade, op het Texaanse Fort Hood. Hier vindt de tactische opleiding en training van Nederlandse Apache-bemanningen plaats.