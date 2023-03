OM vervolgt schippers Watertaxi en Spido voor ongeluk Nieuwe Maas

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat de schippers van de Watertaxi en de Spido die bij de Erasmusbrug met elkaar in botsing kwamen vervolgen. Dit meldt het OM woensdag.

Erasmusbrug

Het ongeval vond op 21 juli 2022 plaats. De zes opvarenden van de Watertaxi, onder wie een kind, konden ternauwernood worden gered voordat het vaartuig volledig onder water verdween.

Strafrechtelijk onderzoek

De zeehavenpolitie heeft onder leiding van het Openbaar Ministerie uitgebreid strafrechtelijk onderzoek gedaan naar het voorval. Daarbij is onder andere gebruik gemaakt van camerabeelden, verklaringen van getuigen en technisch en nautisch onderzoek.

Strafbaar

Uit het dossier komt volgens het OM naar voren dat beide schippers, weliswaar in verschillende mate, schuld hebben aan het veroorzaken van de aanvaring waardoor mensen aan boord in een levensgevaarlijke situatie terecht kwamen. Het is nog niet bekend op welke datum de inhoudelijke behandeling van de zaak zal zijn.