Geld afgetroggeld via een nep-identiteit van landmachtcommandant Wijnen

Inmiddels hebben meerdere mensen gemeld op deze manier te zijn benaderd. In één geval is geld overgemaakt. Ook op facebook zijn meerdere nepprofielen onder de naam Martin Wijnen geweest.

Dweilen met de kraan open

“Deze profielen zijn gelukkig door Facebook verwijderd, maar het lijkt wel dweilen met de kraan open”, laat Wijnen weten. “Ik vind het vreselijk dat op deze manier nietsvermoedende mensen worden voorgelogen en dat hen geld afhandig wordt gemaakt. Het misbruik via mijn identiteit doet ook afbreuk aan mijn positie als commandant van de landmacht. We doen er alles aan om dit te stoppen en de nepprofielen te laten verwijderen, maar dat is niet altijd even gemakkelijk met deze tech-reuzen.”

Overigens doet Defensie in geval van identiteitsfraude altijd aangifte bij de Koninklijke Marechaussee. Ook wordt het gemeld bij de veiligheidsdiensten.

Slachtoffers

Het vermoeden bestaat dat meer mensen slachtoffer zijn geworden. Defensie adviseert attent te zijn op online-identiteitsfraude. Vertrouw je het niet, verbreek het contact en rapporteer het account bij het betreffende social-media-platform. Maak op verzoek nooit geld over. Slachtoffer geworden? Doe aangifte.



Let op!!! Vanuit Defensie worden nooit individuele verzoeken gedaan om geld te geven. Dus ga hier niet op in.