Verouderde Chinook-transporthelikopters in de verkoop

Defensie is van plan om 6 verouderde Chinook-transporthelikopters te verkopen aan Billings Flying Service uit Montana in de Verenigde Staten. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in brandbestrijding vanuit de lucht. Dat schrijft staatssecretaris Christophe van der Maat aan de Kamer.

Niet voor Oekraïne

Van der Maat heeft overwogen de oude Chinooks over te dragen aan Oekraïne, maar dat ligt volgens hem niet voor de hand. Ze beschikken over een specifieke cockpit, die alleen in Nederland en Singapore in gebruik is.

“Hierdoor is het lastig om opleidingen en trainingen te verzorgen in internationaal verband”, schrijft Van der Maat. “Daarnaast bemoeilijkt de unieke cockpit toekomstige instandhouding en onderhoud, omdat samenwerking hierop in internationaal verband niet mogelijk is. Billings opereert al langer met CH-47D Chinook-helikopters, die door de Amerikaanse krijgsmacht zijn afgestoten.”

Binnen 3 maanden

Het gaat niet alleen om de verkoop van de helikopers, maar ook van reservedelen en toestel-specifieke testapparatuur. De interdepartementale Commissie Verkoop Defensie Materieel (CVDM) stemde in december al in met de verkoop van deze 6 Chinooks. Het streven is om het contract met Billings Flying Service in maart te tekenen door Domeinen Roerende Zaken van het Ministerie van Financiën. De overdracht is op een nog nader te bepalen moment daarna.