Politie houdt twee mannen aan in onderzoek dood gevonden Kroaat (54)

Bedrijventerrein

De man werd op dinsdagochtend 27 september 2022 overleden aangetroffen bij een bedrijventerrein op de Vereweg in Medemblik. 'Het is ruim 5 maanden geleden dat de Kroaat, die vermoedelijk voor zaken in Nederland was, dood werd aangetroffen. Er werd direct een zogenaamd Team Grootschalige Opsporing (TGO) samengesteld dat onderzoek doet naar het overlijden van de man. Sindsdien wordt er onafgebroken onderzoek gedaan', aldus de politie.

Geweld

Zo bleek dat het slachtoffer door geweld om het leven is gebracht. In oktober jl. werd in een uitzending van Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak besteed. Daarin werd onder andere de naam en een foto van het slachtoffer gedeeld en deed de politie een getuigenoproep. Dat leverde helaas niet de ‘gouden tip’ op.

Voorgeleding

Na uitvoerig onderzoek heeft de recherche vandaag twee 28-jarige mannen uit Amsterdam en Diemen kunnen aangehouden. Ze zijn ingesloten voor nader onderzoek. De verdachten zitten in beperkingen, wat betekent dat ze alleen met hun advocaat mogen communiceren. Daarom wordt op dit moment geen verdere inhoudelijke informatie verstrekt. Op donderdag 16 maart worden zij voorgeleid aan de rechter-commissaris. Deze zal dan een beslissing nemen over de voorlopige hechtenis.