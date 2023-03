Voorwaardelijke celstraf voor stiekem afdoen condoom tijdens de seks

Dinsdag heeft de rechtbank Rotterdam een 28-jarige man veroordeeld voor het dwingen van zijn bedpartner om seks te hebben zonder condoom. 'De man had tijdens de seks stiekem het condoom afgedaan, terwijl de vrouw vooraf had aangegeven geen seks te willen zonder condoom', zo meldt de rechtbank dinsdag. De rechtbank heeft de man veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van drie maanden en een schadevergoeding van 1.000 euro.

Geen verkrachting

De vraag die de rechtbank moest beantwoorden was of de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan verkrachting of aan dwang. Voor verkrachting is dan ook nodig dat de dwang betrekking heeft op het seksueel binnendringen van het slachtoffer. Daar is volgens de rechtbank geen sprake van. Over het seksueel binnendringen was immers overeenstemming tussen de verdachte en aangeefster. Het onverwachts handelen zag op het seksueel binnendringen zonder condoom.

'Seksueel binnendringen'

Om onder ‘seksueel binnendringen’ in de zin van artikel 242 van het Wetboek van Strafrecht ook seksueel binnendringen zonder condoom te verstaan, is een extensieve wetsinterpretatie nodig. Dat is in strijd met het legaliteitsbeginsel. Met andere woorden: de rechtbank zou dan meer in het wetsartikel moeten lezen dan er daadwerkelijk in staat en als de rechtbank dat doet, zou er dus meer strafbaar zijn dan vooraf strafbaar is gesteld.

Vrijgesproken van verkrachting

De verdachte zou dan worden veroordeeld voor een handeling die (nog) niet verboden was op het ogenblik waarop die plaatsvond. Dat gaat te ver volgens de rechtbank. De verdachte wordt daarom vrijgesproken van verkrachting.

Wel dwang

De verdachte heeft zich wel schuldig gemaakt aan dwang. Hij heeft tijdens de seks met het slachtoffer zijn condoom afgedaan en heeft haar vervolgens zonder condoom gepenetreerd, terwijl het slachtoffer hem voorafgaand aan de seks had laten weten dat zij geen seks met hem wilde zonder het gebruik van een condoom. Dit handelen wordt ook wel ‘stealthing’ genoemd. Door zijn handelen heeft de verdachte het slachtoffer gedwongen om te dulden onbeschermde seks met hem te hebben. Hierdoor heeft hij haar persoonlijke vrijheid ingeperkt en heeft hij misbruik gemaakt van het vertrouwen dat zij in hem had gesteld. Bovendien heeft hij haar op deze manier blootgesteld aan het oplopen van seksueel overdraagbare ziektes en/of een (ongewenste) zwangerschap. Dit wordt de verdachte aangerekend.

Andere stealthing-zaak

In een andere zaak waarin de rechtbank zich boog over ‘stealthing’ is een 25-jarige verdachte vrijgesproken, omdat dwang niet is bewezen. Er was geen sprake van opzet bij de verdachte om de aangeefster ergens toe te dwingen.

Seks zonder condoom

Hij heeft immers eerder wel seks met de aangeefster gehad mèt condoom. Hij heeft vervolgens een condoom gepakt, maar nog niet omgedaan omdat hij en de aangeefster verder gingen met het voorspel. Na enige tijd heeft de aangeefster voorgesteld om weer seks te hebben. Dat gebeurde ook, maar zonder condoom.

Berichten

De rechtbank heeft niet de overtuiging gekregen dat hieraan een bewuste keuze van de verdachte ten grondslag heeft gelegen. Dat de verdachte niet expres het condoom niet heeft omgedaan blijkt ook uit zijn houding na afloop en de berichten die hij nadien aan de aangeefster heeft gestuurd.

Condoom heimelijk afgedaan

Dit was anders geweest als de verdachte bijvoorbeeld tijdens de penetratie het condoom heimelijk had afgedaan of als hij tegen de aangeefster zou hebben gelogen door te zeggen dat hij een condoom om had terwijl hij dit in werkelijkheid achterwege had gelaten. De rechtbank snapt dat de aangeefster zich misleid en onrechtmatig behandeld voelt, maar toch volgt vrijspraak voor zowel verkrachting als dwang omdat van opzet bij de verdachte geen sprake was.