Auto rijdt restaurant binnen

In de nacht van dinsdag op woensdag is een auto restaurant cappuccino aan de Sierenborch in Amsterdam binnen gereden.

Omstreeks 02.50 uur kreeg de brandweer de melding van een brand in het restaurant. Ter plaats bleek een auto in het restaurant te staan die in lichter laaien stond.

Volgens de politie is de brand vermoedelijk in de auto begonnen en is er sprake van opzet. Onderzoek moet meer duidelijkheid geven.