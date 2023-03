Dood aangetroffen baby in de Lek krijgt de naam Mirjam van Lekkerkerk

Het babymeisje dat vrijdag 3 maart in het water bij de Schuwacht in Lekkerkerk werd aangetroffen, heeft een naam gekregen: Mirjam van Lekkerkerk. Vandaag, donderdag 16 maart, is Mirjam in besloten kring begraven in Lekkerkerk. Zo meldt de politie donderdag

Voldragen zwangerschap

Op vrijdagmiddag 3 maart werd bij de Schuwacht aan de Lek een overleden meisje gevonden. Mirjam van Lekkerkerk, zoals ze nu is genoemd, werd geboren na een voldragen zwangerschap. Haar lichaampje werd gevonden in een donkergrijze plastic zak. Uit onderzoek blijkt dat het meisje voor ze werd gevonden mogelijk al een aantal weken in het water heeft gelegen.

Getuigenoproep

De periode dat mensen de zak in het water van de Lek kunnen hebben gezien is dus vrij lang. De moeder van het kindje is dus mogelijk al langere tijd niet meer zichtbaar in verwachting. De politie is nog altijd dringend op zoek naar mensen die misschien iets hebben gezien van het achterlaten van het kindje of die grijze plastic zak in het water, dat kan dus ook al een aantal weken terug zijn geweest. Ook maakt de politie zich zorgen of de moeder wel medische zorg heeft gekregen.

Tips na Opsporingsprogramma’s

'Naar aanleiding van de media aandacht hebben we inmiddels ruim 30 tips ontvangen. Helaas hebben deze tips nog niet geleid naar de identiteit van de moeder of vader van de baby. Dus we hopen dat mensen willen blijven meedenken wie dat kunnen zijn', aldus de politie.

'Mirjam' verwijzend naar de zus van Mozes

De gemeente Krimpenerwaard heeft donderdag een liefdevol afscheid gehouden voor de overleden baby. Burgemeester Bouvy-Koene: 'Als gemeente hebben wij met veel aandacht en zorg het meisje een liefdevol afscheid gegeven. Als burgemeester mocht ik haar een naam geven: Mirjam van Lekkerkerk. Van Lekkerkerk, omdat zij in Lekkerkerk is gevonden. Als voornaam is gekozen voor Mirjam, verwijzend naar de naam die de zus van Mozes had. Ook Mozes werd immers gevonden in een mandje in het riet'.

Contact

Weet u hier meer over? Of heeft u iets gezien of gehoord in de omgeving van de Lek in de dagen voorafgaand aan vrijdag 3 maart? Bel dan de politie via opsporingstiplijn 0800-6070. U kunt ook anoniem informatie delen via 0800 7000 (Meld Misdaad Anoniem).