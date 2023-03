Fietser ernstig gewond na verkeersongeval Scheldestraat Amsterdam

Vrijdagochtend is in Amsterdam rond 10.30 uur een fietser bekneld geraakt onder een vrachtwagen. 'Dit gebeurde op de Scheldestraat in de Amsterdamse Rivierenbuurt. De vrouw op de fiets raakte hierbij ernstig gewond', zo meldt de politie vrijdag.