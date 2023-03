De ontwikkeling van blackjack in Nederland

Blackjack is een populair kaartspel dat gespeeld wordt in casino's over de hele wereld. Ook in Nederland kun je al een lange tijd blackjack spelen in casino’s. Tegenwoordig kun je ook terecht in online casino’s. Blackjack is een spannend kaartspel waarin geluk en strategie een grote rol spelen. In dit artikel lees je alles over blackjack. We kijken naar de ontwikkeling van blackjack in Nederland en je vindt een korte uitleg van het spel.

De geschiedenis van blackjack in Nederland

De geschiedenis van blackjack in Nederland gaat terug tot de oprichting van het eerste Nederlandse casino, Holland Casino, in 1976. In de beginjaren van Holland Casino was blackjack niet meteen een populair spel onder Nederlandse gokkers. Dit kwam voornamelijk doordat de regels van het spel niet altijd even duidelijk waren. Daarnaast was er niet veel kennis over het spel onder het Nederlandse publiek.

De jaren ‘80

In de jaren tachtig kreeg blackjack langzaam maar zeker meer populariteit in Nederlandse casino's. Dit was onder meer te danken aan de toenemende belangstelling voor kaartspellen en het feit dat blackjack steeds beter begrepen werd door de Nederlandse gokkers. Ook de introductie van het spel "21-en" heeft bijgedragen aan de populariteit van blackjack in Nederland. "21-en" was een variant van blackjack die in Nederland veel gespeeld werd voordat de officiële naam "blackjack" werd geïntroduceerd.

De jaren ‘90

In de jaren negentig werd blackjack steeds populairder en werd het echt een van de favoriete casinospellen onder Nederlandse gokkers. De groeiende populariteit van het spel was deels te danken aan de opkomst van online casino's en de mogelijkheid om vanuit huis blackjack te spelen.

Tegenwoordig

Tegenwoordig is blackjack nog steeds een van de meest gespeelde casino spellen in Nederland. Het wordt aangeboden in alle Holland Casino's en in vele andere casino's verspreid over het land. Ook Online Blackjack is nog steeds een populair spel, waarbij je kunt kiezen uit verschillende varianten van het spel.

Online blackjack spelen

Wil je online blackjack spelen? Let dan goed op. Niet alle online casino’s zijn even veilig. Dus controleer eerst goed of je te maken hebt met een veilig online casino. Het beste kun je kiezen voor een online casino uit Nederland. Je kunt bijvoorbeeld veilig spelen op Blackjack.

Hoe werkt Blackjack?

Heb je nog nooit blackjack gespeeld, dan kun je hier een korte uitleg van het spel lezen. Blackjack wordt gespeeld met één of meer decks van 52 kaarten. Elke kaart heeft een aantal punten: azen tellen als 1 of 11, kaarten met afbeeldingen (boer, vrouw, koning) tellen als 10 en de rest van de kaarten hebben hun eigen waarde (bijvoorbeeld, de 4 van harten telt als 4 punten).

Het spel starten

Bij het begin van het spel krijgen de spelers twee kaarten en de dealer krijgt ook twee kaarten, waarvan er één open ligt. De spelers kunnen vervolgens kiezen om extra kaarten te nemen ("hit") om hun hand te verbeteren of te passen ("stand") als ze tevreden zijn met hun hand.

Verloop van het spel

Als een speler meer dan 21 punten heeft, verliest hij onmiddellijk zijn inzet. Dit noem je een “bust”. Als een speler 21 punten heeft met zijn eerste twee kaarten (een aas en een kaart met afbeelding), heet dat "blackjack" en betaalt het casino 1,5 keer de inzet uit. Als geen enkele speler blackjack heeft, kan de dealer extra kaarten nemen ("hit") tot hij minimaal 17 punten heeft. Als de dealer bust, winnen alle spelers die niet busten automatisch. Als de dealer een hogere hand heeft dan een speler die niet bust, verliest die speler zijn inzet. Als de speler een hogere hand heeft dan de dealer, wint hij 1 keer zijn inzet. Als de speler en dealer dezelfde handwaarde hebben, wordt het spel als "push" beschouwd en krijgt de speler zijn inzet terug.

Waar kun je Blackjack spelen in Nederland?

Blackjack is een van de populairste casino spellen en wordt in bijna alle casino's in Nederland aangeboden. Enkele bekende casino's waar je blackjack kunt spelen zijn Holland Casino, Jack's Casino, Fair Play Casino en Hommerson Casino. Gokken alleen is toegestaan voor spelers van 18 jaar en ouder. Daarnaast is het belangrijk om verantwoord te spelen. Het is verstandig om jezelf vooraf een limiet te stellen en niet meer te gokken dan je je kunt veroorloven.