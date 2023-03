Gewonde man belt na schietpartij in woning zelf met 112

In de nacht van zaterdag op zondag heeft een 46-jarige man om iets voor 04.30 uur zelf het alarmnummer gebeld omdat hij gewond was. 'Later bleek hij gewond te zijn geraakt door een schietincident in zijn woning aan de Maria Daneelserf in Capelle aan den IJssel', zo meldt de politie zondag.