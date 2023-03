Mentale zorg voor boeren en tuinders

LTO Noord en stichting Zorg om Boer en Tuinder willen met deze campagne het taboe doorbreken dat rust op de ‘zachte kant’ van het agrarisch ondernemerschap. “Samen praten over technische en economische resultaten is geen probleem, maar mentale zorgen bespreekbaar maken is een ander verhaal. Daarom is deze campagne in deze onzekere tijd voor veel boeren en tuinders zo belangrijk”, aldus Fije Visscher, LTO Noord-bestuurder. Mede dankzij financiële steun van de Rijksoverheid gaat deze meerjarige campagne officieel van start op 20 maart 2023. TABOER is een onafhankelijk loket, waar je dagelijks terecht kunt voor een luisterend oor, tips en adviezen en ervaringsverhalen.



Het doel van deze campagne is om het taboe rondom het bespreekbaar maken van mentale zorgen te doorbreken. Dat geldt zowel voor boeren en tuinders met mentale problemen als de mensen in hun omgeving. TABOER bestaat uit een website en een hulplijn 088 – 8886608 voor een luisterend oor. De TABOER-lijn is bemand door opgeleide medewerkers die luisteren naar de verhalen van boeren en tuinders en zoeken naar passende oplossingen en/ of verwijzen door naar de juiste hulpverlening. Piet Boer, ZOB-voorzitter: “In de campagne laten we zien dat jij als agrarische ondernemer niet de enige bent die af en toe worstelt met zijn gevoelens. Hun boodschap is om niet met mentale problemen door te lopen, maar over de schaamte heen te stappen en tijdig hulp te zoeken. Praten helpt…”.