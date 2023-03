Politie onderzoekt explosie Maarsenhof

De politie doet onderzoek naar een explosie in de nacht van zondag 19 op maandag 20 maart in een appartementencomplex aan het Maarsenhof. Door de explosie is er brand in de galerij ontstaan. Vanwege de hevige rookontwikkeling hebben meerdere bewoners kortstondig hun woning moeten verlaten.