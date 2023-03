Politie arresteert twee verdachten schietincident Philipslaan Roosendaal

Leden van de Ondersteuningsgroep (OG) hebben dinsdagochtend op een adres in Roosendaal en Sint Willebrord twee mannen (35 en 19 jaar oud) aangehouden. De twee mannen zouden betrokken zijn geweest bij de schietpartij aan de Philipslaan op vrijdagmiddag 3 maart 2023. Daarbij raakte een 19-jarige man gewond toen hij werd beschoten.

De hoofdverdachte in deze zaak is nog voortvluchtig. Het gaat om een 32-jarige Bredanaar, die oorspronkelijk uit Roosendaal komt. De twee aangehouden man zijn ingesloten voor verder onderzoek. De verdachten zullen op een later moment gehoord worden.