Een luxe uitstraling in jouw woning creëer je zo!

Jouw woning is een plek om thuis te komen, tot rust te komen en samen te zijn met mensen die dichtbij je staan. Het is belangrijk dat jij een prettige omgeving weet te creëren waar jij je fijn voelt. Soms kan het echter lastig zijn om de juiste uitstraling aan jouw woning te geven. Houd jij van luxe maar weet je niet goed hoe je deze stijl kunt toepassen in jouw woning? Om een luxe uitstraling aan jouw woning te geven hoef je echt niet meteen duizenden euro’s te investeren in kunst of design meubels. Met een paar simpele aanpassingen en details tover jij jouw woning om tot een luxe paradijs. Wij geven je een aantal tips om jouw woning naar een hoger niveau te tillen zonder enorme investeringen te hoeven doen.

Ga voor moderne vormen

Een vierkante eettafel is prima, maar heb je al eens nagedacht over een ronde of ovale eettafel? Door te kiezen voor andere vormen dan de standaard rechthoeken of vierkanten kun jij de uitstraling van jouw woning compleet veranderen. Daarnaast zijn ronde vormen ook nog eens ideaal in kleinere ruimtes waardoor je meer ruimte creëert. Meer ruimte zorgt ook weer voor een luxe uitstraling van jouw woning. Wil jij dus binnenkort een nieuwe eetkamertafel kopen? Denk dan eens out of the box en ga voor een unieke vorm.

Let op de materialen

Het soort materiaal heeft ontzettend veel invloed op de uitstraling van een meubelstuk of accessoire. Een woning die is ingericht met plastic items en de hele IKEA collectie zal niet snel luxe aanvoelen. In moderne en luxe woningen wordt er tegenwoordig steeds meer gebruik gemaakt van natuurlijke materialen. Dit zorgt meteen voor een compleet andere uitstraling van de woning. Marmer is een veelgebruikt materiaal in de keuken waarmee je een luxe uitstraling kunt creëren. Bij stoffen items kun je het beste kiezen voor zachte ofwel ‘velours’ stoffen. Deze fluwelen stof is ontzettend elegant en past perfect in een luxe interieur. Wil jij nog nieuwe eetkamerstoelen kopen of andere stoffen meubels? Houd velours dan in jouw achterhoofd!

Less is more

Om een luxe uitstraling te creëren hoef je jouw woning echt niet vol te stoppen met designer items, kunst of indrukwekkende schilderijen. Less is more! Als jouw woning te vol staat met meubels en tierlantijntjes komt dit al snel rommelig over. Rommel en luxe matchen namelijk niet echt goed. Zorg er dus voor dat je niet te veel tierlantijntjes in jouw woning hebt. Kies voor mooie grote meubels met een aantal indrukwekkende accessoires.

Kies een statement piece

Zoals hierboven al even genoemd; less is more. Je kunt er daarom het beste voor kiezen om één statement piece in de woonkamer toe te voegen dan 5 verschillende losse items. Wat dit statement piece is, is helemaal aan jou. Misschien kies jij voor een groot indrukwekkend schilderij of een prachtig luxe vloerkleed. Het statement piece mag natuurlijk wel een beetje opvallen dus kies voor mooie vormen, grote afmetingen of opvallende kleuren.

Verberg snoeren en kabels

Een woning zonder tv of andere elektrische apparatuur is bijna niet meer in te denken. Helaas gaat al deze elektra gepaard met een hoop kabels en snoeren. Niets zo storend als kabels die niet netjes weggewerkt zijn. Het zorgt meteen voor een rommelige aanblik van de ruimte. Probeer dus kabels netjes weg te werken achter de tv of achter het tv-meubel. Dit verhoogt de luxe uitstraling van jouw woning meteen.

Maak de woning af met een vloerkleed

Een vloerkleed is als de lijm van het interieur. Het zorgt ervoor dat verschillende elementen met elkaar verbonden worden en er één geheel ontstaat. Je kunt ervoor kiezen om jouw kleed het statement piece te maken, maar je kunt het ook simpel houden en meer rust creëren. Kies vooral wat het beste past bij jou.