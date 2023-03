Virus besmet Nederlands elftal, vijf Oranjespelers naar huis gestuurd

Drie vervangers opgeroepen

'Met het oog op Oranjes eerste EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk roept bondscoach Ronald Koeman drie vervangers op: Ryan Gravenberch (Bayern München), Kjell Scherpen (Vitesse) en Stefan de Vrij (Inter)', aldus de KNVB.

Aansluiting bij groep in Parijs

Gravenberch en Scherpen die met Jong Oranje op trainingskamp in Spanje zijn, sluiten in Parijs aan bij de groep. De Vrij voegt zich ook in Parijs bij de selectie, die dan uit 23 spelers bestaat. Na de wedstrijd tegen Frankrijk wordt de samenstelling van de selectie opnieuw bekeken.

Vrijdag 24 maart Frankrijk-Nederland

De ontmoeting met de WK-finalist Frankrijk vindt vrijdag 24 maart vanaf 20.45 uur plaats in Stade de France in Saint-Denis. Maandag 27 maart komt het Nederlands elftal uit tegen Gibraltar. Het treffen in Stadion Feijenoord begint ook om 20.45 uur.