Douane treft 57 kilo cocaïne aan in Rotterdamse Waalhaven

Tijdens een douanecontrole op een opslagterrein in de Rotterdamse Waalhaven voor lege containers is een partij van 57 kilo cocaïne aangetroffen. 'De verdovende middelen zaten verstopt bij de koelmotor van een koelcontainer', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdagavond.

Chili

Uit onderzoek bleek dat de container uit Chili afkomstig was en na het lossen van de reguliere lading op een terrein in de Waalhaven was geplaatst. De eigenaar van dit terrein heeft niets met de cocaïne van doen.

HARC-team

Het HARC-team, een inmiddels 27 jaar oud samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft de zaak verder in onderzoek.

Drugs afgevoerd en vernietigd

De partij drugs, met een straatwaarde van een slordige 4,2 miljoen euro is door het Team Bijzondere Bijstand van de Douane afgevoerd en vernietigd.