OM wil hogere straf voor man (28) die stiekem condoom afdeed tijdens seks

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in één zaak in hoger beroep tegen een uitspraak van de rechter in twee zogenoemde 'stealthingzaken'. 'De zaak draait om een man die tijdens de seks bewust zijn condoom afdeed zonder dat de vrouw het door had', zo meldt het OM vrijdag.