ProRail: Treinverkeer Den Bosch-Boxtel wordt woensdag weer hervat

'Enorme spoedoperatie'

'We zijn aannemers ASSET Rail en Heijmans zeer erkentelijk voor de uitvoering van deze enorme spoedoperatie. Maar ook de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor de snelle ontheffingen en de stichting Das & Boom voor hun deskundige betrokkenheid. Dankzij hun bijzondere inspanning kan het reizigers- en goederenvervoer weer veilig worden opgestart', stelt John Voppen, CEO ProRail.

Treinverkeer opstarten

'Ook de laatste twee gangen in Vught - die door de das waren gegraven - zijn vandaag afgesloten. De gaten zijn allemaal gedicht en het spoor is zowel in Esch als in Vught weer hersteld. We zijn momenteel bezig met de afronding van de werkzaamheden. We leggen bijvoorbeeld een graafwerend gaaswerk om te voorkomen dat de das terugkeert. Daarna maken we het ballastbed weer stevig en compact met een zogenoemde ‘stopmachine’. We kunnen later vandaag de sporen 'vrijgeven'. Treinverkeer is dan weer mogelijk. Hierdoor kan de dienstregeling voor treinreizigers morgenochtend, woensdag 28 maart, worden opgestart', zegt Voppen.

Ook bevers

'We zijn tijdens de werkzaamheden in Esch en Vught geen dassen tegengekomen. We mogen aannemen dat ze inmiddels op een andere plek leven. Bij nadere inspectie in Vught zagen we dat een aantal van de gangen daar niet door de das waren gegraven, maar door de bever. Ook dat is een beschermde diersoort', zegt Voppen.

Ecoloog

'We zijn hier op dezelfde wijze mee omgegaan als bij de dassen. Er zijn in overleg met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland terugslagkleppen op de ingangen geplaatst om de bever de kans te geven een ander onderkomen te zoeken. Het daaropvolgende graafwerk is onder begeleiding van een ecoloog uitgevoerd. We zijn geen bevers tegengekomen, anders waren we gestopt, net als bij de das', aldus Voppen.

Grote klus in korte tijd

Er is de afgelopen week hard gewerkt om ten eerste de das op een veilige en verantwoorde manier te verplaatsen, maar ook om de treindienstregeling weer zo snel mogelijk te kunnen opstarten. Het was een grote operatie, waar veel partijen aan hebben bijgedragen. ProRail wil alle partijen, voor en achter de schermen, graag bedanken voor harde werk in de afgelopen week.