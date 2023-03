Waarom beursrecords normaal zijn

Aandelenkoersen zijn eigenlijk niet te voorspellen. Er gelden daar geen natuurwetten zoals zwaartekracht. Zijn we dan volledig overgeleverd aan het toeval? Nee, zeker niet. Want de geschiedenis leert wel dat er objectieve en algemeen geldende feiten zijn vast te stellen. Een heel belangrijk feit is dat op de langere termijn de markt altijd stijgt. Op korte termijn kunnen aandelenkoersen hevig schommelen. Beleggers proberen het graag, maar het timen van de markt is eigenlijk onmogelijk. Tijd is daarom een veel belangrijker factor bij beleggen dan timing.

Crises hebben de beurzen in het verleden een fikse duw naar beneden gegeven, maar altijd herstelde de markt weer in de jaren erna. Dat kon snel gaan, zoals na de coronacrisis, of het kon langer duren. Het langste duurde het na de grote beurskrach van 1929. Toen duurde het 14 jaar totdat de beurs weer terug was op het niveau van voor de crisis, om daarna verder door te stijgen.

De geschiedenis leert ons dat de beurs altijd nieuwe records neerzet. Na een dip, volgt herstel en klimt de beurs weer hoger dan daarvoor. Dat komt omdat de wereld van jaar tot jaar groeit. En dat stuwt de beurzen hoger. Dat is heel goed te zien in de grafiek van de MSCI World Index sinds 1975. Dat is één van de meest bekende wereldwijde aandelenindices. Per saldo vertoont de grafiek een stijgende lijn en boekten aandelen steeds nieuwe records.

Dit is volgens vermogenscoaches van Finner één van de sterkste argumenten voor beleggen met geld dat u langere tijd kunt missen. Want op de lange termijn behaalt u met beleggen in een gespreide portefeuille van aandelen en obligaties meer rendement dan met sparen. Dat is een feit. U kunt zelf zo’n portefeuille samenstellen, of het laten doen door experts via vermogensbeheer. Maar die lange termijn is belangrijk, om tussentijdse dips weer goed te kunnen maken. Wilt u zelf het verschil zien? Op Finner is een handige tool waarmee u het verschil in rendement kunt zien tussen sparen en beleggen, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende scenario’s.