Illegale sigarettenfabriek in Lijnden

Tijdens een bestuurlijke integrale controle is in Lijnden een illegale sigarettenfabriek aangetroffen. De politie heeft 10 mannen uit Oost-Europa aangehouden, die zijn overgebracht naar het politiebureau Haarlem. Vervolgens is de zaak overgedragen aan de FIOD. In de loods stond een professioneel ingerichte fabriek met een complete productielijn voor sigaretten.