Verbod op liftrit onder invloed

Het aantal bijna-ongelukken in en om de lift, veroorzaakt door liftpassagiers onder invloed van alcohol, is sinds 2020 met maar liefst 24% gestegen. Daarom kondigt Liftinstituut, autoriteit op het gebied van liftveiligheid, per 1 april een alcoholverbod in liften af. Vanaf die datum is het niet meer toegestaan om de lift te betreden met een alcoholpromillage hoger dan 0,5 procent. Dit komt overeen met ongeveer twee glazen.

Marjon Oosting, woordvoerder van Liftinstituut, legt uit: “Een liftritje onder invloed lijkt onschuldig, maar het leidt vaak tot roekeloos gedrag. Zo krijgen we regelmatig meldingen uit studentencomplexen waar ‘bewoners onder invloed’ gaan springen in de lift, wat midden in de nacht leidt tot liftopsluitingen. Zo’n opsluiting is niet alleen vervelend voor de overige bewoners, het legt ook een onnodige druk op de samenleving: brandweer en storingsdiensten rukken steeds vaker uit voor een incident dat makkelijk voorkomen had kunnen worden.”

Behalve beschonken studenten zorgen ook scootmobielgebruikers die te diep in het glaasje kijken, voor liftproblemen. Oosting licht toe: “Onder invloed hebben zij veel minder controle over hun scootmobiel, waardoor zij vaker tegen liftdeuren aanrijden. Gevolg: de deuren raken ontzet en de lift – die zo onmisbaar is in seniorencomplexen – komt stil te staan. Medebewoners kunnen hun eigen woning niet meer bereiken of zitten onnodig vast op hun eigen verdieping. Alle reden voor Liftinstituut om fors op liftritjes onder invloed in te grijpen.”

De nieuwe maatregel rondom liftgebruik onder invloed vormt een stevige aanvulling op de lijst aan adviezen die de veiligheidsorganisatie al voor liftpassagiers heeft uitgevaardigd. “Je kunt een lift nog zo goed op veiligheidsaspecten laten keuren door onze inspecteurs, een lift is pas echt veilig als je er veilig en verstandig mee omgaat. Met het alcoholverbod willen we nog meer mensen doordringen van dat devies.” Meer uitleg over alle veiligheidsrichtlijnen van Liftinstituut is te vinden op www.liftveilig.nl.