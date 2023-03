Zes van de elf Groningse gasputten per 1 april dicht

‘Volgende stap om Groningen te sluiten’

'We weten inmiddels allemaal welke gevolgen de gaswinning in Groningen heeft. Er zijn families verscheurd, mensen overleden door stress en kinderen opgegroeid zonder de zorgeloze jeugd die ze verdienen. Er moet nog veel gebeuren. Dit is een volgende stap om het Groningenveld definitief te sluiten', aldus staatssecretaris Vijlbrief.

Waakvlam

De vijf resterende productielocaties blijven op de waakvlam staan. Dit gasjaar, dat loopt van oktober 2022 tot oktober dit jaar, wordt er 2,8 miljard kubieke meter gas gewonnen. Dat is het waakvlamniveau. Bij die hoeveelheid werd al rekening gehouden dat er uit zes locaties geen gas meer zou worden gewonnen vanaf april.

Definitief sluiten

Als in het geval van een noodsituatie de zes locaties die gesloten worden toch weer open zouden moeten, kost het opstarten ongeveer een maand. Het Groningenveld sluit komende oktober of uiterlijk in 2024. Over de gaswinning van volgend gasjaar neemt het kabinet voor 1 oktober 2023 een definitief besluit. Het conceptbesluit wordt in juni genomen.