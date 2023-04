Kat helpt douane vanaf 1 april met opsporen

In aanvulling op ons huidige team van speurhonden starten we een pilot met de inzet van speurkatten. Het nieuwe team van ‘Customs Cats’, oftewel douanekatten, is speciaal getraind om hun unieke vaardigheden in te zetten bij de opsporing van verboden goederen en de detectie van verdachte passagiers.



De eerste douanekatten zijn getraind door een gespecialiseerd team van dierentrainers en zullen binnenkort worden ingezet op luchthavens. De eerste resultaten van proefprojecten zijn veelbelovend en leiden tot een hoger percentage onderschepte goederen en verdachte passagiers. Dit is slechts één van de gekke berichten die u vandaag kan tegenkomen.