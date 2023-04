Vrouw in Amsterdam in gezicht gestoken

In de vroege ochtend van zaterdag 1 april 2023 heeft op de Spakenburgstraat in Amsterdam Zuidoost een steekincident plaatsgevonden. Een 50-jarige vrouw raakte hierbij gewond en is overgebracht naar een ziekenhuis. De recherche heeft de zaak in onderzoek.

De politie kreeg rond 04.50 uur de melding dat een bewoonster in haar gezicht was gestoken. Ter plaatse bleek dat het slachtoffer vanuit haar woning was vertrokken om naar haar werk te gaan. Toen ze haar auto instapte, werd de deur aan de bijrijderszijde geopend door een man met een mes. Hij stak in de richting van de vrouw, die daardoor een snijverwonding in haar gezicht opliep. De man vluchtte vervolgens in de richting van de Spankerenkade. Nadat het slachtoffer medische hulp kreeg, is uitgebreid technisch en tactisch onderzoek gedaan.