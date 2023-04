Onderhandelingen cao streekvervoer heropent

Vakbonden en werkgevers in het streekvervoer gaan opnieuw met elkaar onderhandelen over een nieuwe cao. De partijen zitten maandag weer met elkaar om tafel. De eerder aangekondigde stakingen zijn daardoor opgeschort.

De afgelopen maanden hebben in heel Nederland chauffeurs in het streekvervoer het werk neergelegd om te strijden voor een eerlijk loon en werkdrukverlaging. Om uit de impasse te komen is twee weken geleden besloten om onder begeleiding van twee verkenners weer met de werkgevers te gaan praten. De stakingen werden toen voorlopig opgeschort.

Bredere basis

Marijn van der Gaag, bestuurder FNV Streekvervoer: Er zijn met de verkenners stappen gezet en er ligt een bredere basis met loon, en onder andere betere werkdrukmaatregelen. Er is in ieder geval na de verkenning, voldoende basis om de cao-onderhandelingen te hervatten en hopelijk leidt het ook daadwerkelijk tot een resultaat waarmee recht wordt gedaan aan de chauffeurs die de afgelopen tijd op de barricades stonden om de strijden voor meer waardering.’

Oplossing

We zijn er nog niet, maar partijen streven ernaar om er snel met elkaar uit te komen. Ook de nieuwe onderhandelingen worden begeleid door verkenners. Alle partijen hebben aangegeven hun uiterste best te zullen doen om tot een oplossing te komen.

Streekvervoer

De cao Streekvervoer geldt voor zo’n 13.000 mensen. FNV is blij dat er weer onderhandeld wordt en houdt nog wel rekening met de mogelijkheid dat de gesprekken weer vastlopen en er alsnog gestaakt gaat worden.