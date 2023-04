Morgen heerlijk weer om buiten te zijn

Komende nacht valt in het zuiden nog af en toe regen. De minima liggen tussen 5°C in het zuidwesten en -1°C in het noordoosten. De wind komt uit het noordoosten en is matig, aan de kust vrij krachtig of krachtig, windkracht 5 of 6.

Morgenochtend is er in het zuiden eerst nog bewolking. Elders is het zonnig. De wind uit het noordoosten is matig, aan de kust vrij krachtig. Morgenmiddag is het zonnig. De middagtemperatuur ligt rond 10°C. De wind uit het noordoosten is matig, aan de kust vrij krachtig. Morgenavond is het eerst zonnig. De wind uit het noordoosten is matig, vlak aan zee en in het Waddengebied vrij krachtig. Ook de rest van de week is het over het algemeen droog weer. In de nachten kan het gaan vriezen.