We hebben niks geleerd van corona, aantal files alleen maar weer verder toegenomen

In coronatijd bleek dat het heel goed mogelijk is om het aantal files op de Nederlandse wegen flink omlaag te brengen doordat het 'opeens' noodzakelijkerwijs mogelijk bleek voor een grote groep werkenden om te gaan thuiswerken. Maar omdat de mens een 'gewoontedier' is blijk nu dat het aantal files 'gewoon' weer terug op het oude niveau van voor de corona.

'Aantal files zelf met 10% toegenomen

'Sterker nog, we staan zelfs vaker stil dan voor corona want in vergelijking met het eerste kwartaal van 2019 nam aantal opstoppingen zelfs met tien procent toe', zo meldt de ANWB Verkeersinformatie op basis van haar filecijfers over het eerste kwartaal van 2023.

Opvallend: Zelfs veel drukker

'Sinds de coronamaatregelen eind maart 2022 werden ingetrokken zien we de verkeersintensiteit op de vaderlandse wegen weer fors toenemen. Vooral tijdens de spitsuren zien we de dagelijkse files van een aantal jaren terug gewoon weer in alle ranglijsten terugkeren. Het is opvallend te noemen dat het zelfs veel drukker is, want we zien een behoorlijke stijging van het aantal opstoppingen met maar liefst tien procent', stelt Arnoud Broekhuis van de ANWB Verkeersinformatie.

Groei wagenpark

Het zal te maken hebben dat we langzaamaan allemaal weer terug zijn gekeerd op kantoor, maar tegelijkertijd zien we ook dat thuiswerken nog steeds gebeurt. Een andere belangrijke oorzaak is dat we het wagenpark hebben zien groeien met 470.000 auto’s, wat letterlijk en figuurlijk zijn sporen nalaat op de weg', meent Broekhuis. Volgens het CBS rijden er nu zo’n 8,9 miljoen personenauto’s in ons land. Tel daarbij het vrachtverkeer op en het is duidelijk dat dit consequenties heeft voor de doorstroming. Zeker als we gelijktijdig de weg op gaan.'

Flinke verschillen per regio

De ANWB ziet ook dat de filecijfers over het eerste kwartaal regionaal flinke verschillen laten zien. Broekhuis: Zo zijn ook in Noord-Holland de files helaas weer teruggekeerd. De afgelopen drie maanden groeide daar de filezwaarte zelfs met 20 procent in vergelijking met 2019. Afgelopen jaar ondervond men in deze provincie juist opvallend minder hinder van files. Maar de drukste provincies blijven Zuid-Holland en Noord-Brabant.'

Filezwaarte

De filezwaarte tijdens de ochtendspits groeide in het eerste kwartaal met 17 procent. De dinsdag en donderdag blijven verreweg de drukste dagen op de weg. En we zien het op die dagen alleen maar drukker worden, want in combinatie met slecht weer groeide de dinsdagochtendspits in het eerste kwartaal met bijna 50 procent en donderdag met ruim 20 procent. De filezwaarte op maandagochtend nam daarentegen af met 14 procent en de drukte tijdens de vrijdagochtendspits met zelfs 30 procent', aldus Broekhuis.

Records aan file lengte

De plaatsen waar we bumper aan bumper rijden zijn vrijwel onveranderd gebleven. Opvallend blijft wel de enorme opmars van de A12 van de Duitse grens richting Arnhem bij Duiven. De filezwaarte bij dit knelpunt groeide met ruim 50 procent in vergelijking met deze periode in 2019.

'2023 de recordboeken in'

Het jaar 2023 gaat ook de recordboeken in, want de maand maart kende een paar dagen met extreem slecht weer. Sneeuw en regen zorgden op zowel dinsdagochtend 7 als 14 maart voor spitsen met records aan filelengte van 1093 kilometer en 1102 kilometer. Broekhuis verwacht dat de trend die is ingezet zich zal voortzetten. Ik zie geen redenen om anders te denken. Ik ben wel verbaasd dat de stijging nu al zo hoog is met maar liefst 10 procent. Dat is echt pittig en niets wijst erop dat het minder druk gaat worden. Zelfs overdag is het af en toe al aansluiten in de rij', aldus de zegsman.