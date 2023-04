27 Standbeelden in meer dan 20 steden geblindoekt om milieu

In Nederland gaat het om 27 standbeelden in meer dan 20 steden. Onder meer het Lieverdje in Amsterdam, Koningin Wilhelmina in Utrecht en Apeldoorn, en Bonifatius in Dokkum kregen een blinddoek om. Meer dan honderd actievoerders waren bij zonsopgang in de weer in het hele land.

De actievoerders eisen dat politici niet wegkijken voor de wetenschap. Het laatste IPCC-rapport dat vorige week uitkwam maakt nogmaals glashelder dat de klimaatcrisis en de ecologische ramp ons voortbestaan bedreigen en onmiddellijke actie vereisen.

De actie maakt deel uit van een wereldwijde actie in meer dan tien landen. Van de Verenigde Staten tot Zwitserland, blinddoeken rebellen iconische standbeelden om actie tegen de klimaatcrisis te eisen. Dit is de tweede keer dat de actievoerders standbeelden blinddoeken. Vorige zondag blinddoekten wetenschappers in tien landen al meer dan twintig standbeelden zoals Spinoza, Erasmus en Rembrandt. Nu zijn het er meer dan honderd. Op de standbeelden staan eisen als ‘tell the truth’, ‘face the facts’ en ‘earn a statue’. Op sommige plekken hebben wetenschappers ook tientallen alarmerende grafieken op de beelden geplakt.