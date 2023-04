Politie onderzoekt explosie in Rotterdam

Een bewoonster trof vanmorgen een enorme ravage aan in haar portiek aan de Woelwijkstraat in Rotterdam. Dit bleek te zijn veroorzaakt door zwaar vuurwerk. De politie doet verder onderzoek en komt graag in contact met getuigen of mensen die beelden hebben.

Een vrouw verliet zeven uur dinsdagochtend haar woning en zag in haar portiek dat de portiekdeur vernield was, meerdere ramen gesprongen en de gipsplaten van het plafond op de grond lagen. De vrouw alarmeerde de politie. De Forensische Opsporing deed onderzoek waaruit bleek dat de schade was veroorzaakt door zwaar vuurwerk.

Eerder die nacht, rond 4.00 uur, werd het alarmnummer van de politie gebeld vanwege een harde knal in de Zwart Janstraat. Agenten hebben direct in de Zwart Janstraat onderzoek gedaan, maar hier niks vreemds gevonden. Waarschijnlijk is de toen gehoorde knal de explosie geweest in de Woelwijkstraat.