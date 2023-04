Finland vandaag toegetreden tot 74-jarige NAVO

31 vlaggen

Finland werd tijdens een vergadering van de ministers van Buitenlandse zaken op het hoofdkwartier in Brussel verwelkomd. 'Daar wapperen nu de 31 vlaggen van alle aangesloten landen', zo meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag. .

1.300 km buitengrens erbij

Met de toetreding van Finland heeft de NAVO er 1.300 kilometer ‘buitengrens’ bij, in dit geval met Rusland. Finland en Zweden dienden vorig jaar een verzoek tot lidmaatschap in. Dat had te maken met de agressieve inval van Rusland in Oekraïne op 24 februari. Daarna volgde het snelste goedkeuringsproces in de geschiedenis van de alliantie. Ook Nederland steunde de aanvraag. De NAVO hoopt ook Zweden zo snel mogelijk welkom te heten.

Krijgsmacht

Finland en Zweden beschikken over een grote en bekwame krijgsmacht en over uitstekende militaire capaciteiten. Toetreding betekent een versterking van de NAVO. Door hun ligging zorgen beide noordelijke landen bovendien voor meer stabiliteit in de Baltische Zee-regio. Dat geldt ook voor de noordflank en het hele Euro-Atlantische verdragsgebied. Met de toetreding weten de Finnen zich nu ook beschermd door de NAVO.

65 miljard euro

De bondgenoten blijven vastberaden in hun steun aan Oekraïne, zo lang als nodig. Volgens NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg leverden de Westerse bondgenoten tot nu toe 65 miljard euro aan militaire hulp en andere goederen. De ministers bespraken hoe de steun is op te voeren en hoe het Oekraïense leger verder valt te versterken.