Minderjarige Zaandammer aangehouden na digitale bedreiging Zaanse school

Scholen dicht

Dinsdag bleef vanwege de geuite dreigingen de school in Zaandam, evenals twee naastgelegen scholen, uit voorzorg dicht.

Geen acute dreiging

De politie staat over het onderzoek in goed contact met de schoolleiding. De leiding van de school had dinsdagochtend op eigen initiatief besloten de deuren gesloten te houden. Op dat moment was er volgens de politie geen sprake van acute dreiging.

Sociale media

Er gingen ook screenshots rond in de media en op sociale media die in verband zouden worden gebracht met de digitale dreiging. Op de screenshots was een vuurwapen te zien.

Onderzoek

De aangehouden minderjarige jongen wordt door de politie verhoord. Het politieonderzoek gaat verder.