ANWB verwacht files rond het paasweekend

Donderdag tijdens de avondspits veroorzaakt de combinatie van het gebruikelijke woon- werkverkeer en recreatieverkeer langere files dan anders. De meeste vertraging is er in het midden van het land en in Noord-Brabant. Drukke wegen zijn de A1 Amsterdam-Apeldoorn, de A2 en A27 van Utrecht naar het zuiden en in de grensstreek..

Veel Duitse toeristen zijn donderdag en vrijdag onderweg naar de kust en de Waddeneilanden. Dat is vooral te merken aan de drukte richting Zeeland en op de N9 richting Den Helder.

Tijdens het paasweekend zijn de Keukenhof en de Designer Outlet in Roermond grote publiekstrekkers. Op de wegen richting Zandvoort wordt het zaterdag en zondag druk door de paasraces op het circuit.

Verder is de Heinenoordtunnel in de A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom van vrijdagavond tot dinsdagochtend dicht vanwege werkzaamheden. Dat veroorzaakt files op de alternatieve routes.

Op tweede paasdag is er naast dagtoerisme ook veel terugkerend (buitenlands) vakantieverkeer op de weg. Daardoor ontstaan vanaf het middaguur in het midden en zuiden van het land files.

De afgelopen jaren verliep de spits op de dinsdagochtend na Pasen heel druk. De ANWB verwacht ook dit jaar een hele drukke dinsdagochtendspits.