Schip vaart tegen Lage Gouwespoorbrug bij Gouda, minder treinverkeer mogelijk

Vrijdagochtend is een vrachtschip tegen de Lage Gouwespoorbrug bij Gouda gevaren. 'De spoorbrug is daarbij beschadigd geraakt. Door de schade is er minder treinverkeer mogelijk', zo meldt ProRail vrijdag.

Gevolgen voor trein- en scheepvaartverkeer

De aanvaring heeft gevolgen voor het treinverkeer tussen Gouda en Alphen aan den Rijn. ProRail raadt reizigers aan om de reisplanner te raadplegen om zo de actuele vertrek- en aankomsttijden zien.

Scheepvaart boven de 7 meter gestremd

De Brandweer Hollands Midden meldt dat ook de scheepvaart last heeft van de aanvaring. Er is minder scheepvaartverkeer mogelijk, omdat de brug niet open kan en schepen van hoger dan zeven meter er daardoor niet onderdoor kunnen.

heeft van de aanvaring. Er is minder scheepvaartverkeer mogelijk, omdat de brug niet open kan en schepen van hoger dan zeven meter er daardoor niet onderdoor kunnen.

Brug eerder aangevaren

Het is niet de eerste keer dat de brug is beschadigd vanwege een aanvaring. Op 13 mei 2018 kwam hetzelfde containerschip tegen de brug waardoor deze van zijn plek was geschoven. Deze schade was onlangs eind 2022 hersteld.