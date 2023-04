Jongen (13) slachtoffer van steekincident

De politie heeft in de vroege ochtend van zaterdag 8 april een 16-jarige Amsterdammer aangehouden na een steekincident in de portiek van flat Huigenbos een dag eerder. Bij dat steekincident raakte een 13-jarige Amsterdammer gewond.

Vrijdag 7 april rond 17.56 uur kwam bij de politie de melding binnen van een steekincident in de omgeving van het Abcouderpad. Toegesnelde agenten troffen op een bankje, tussen de flats Huigenbos en Hakfort, het slachtoffer aan. Hij zou met een mes zijn neergestoken en werd vervoerd naar een ziekenhuis ter behandeling van zijn letsel.

Agenten gingen direct op zoek naar de verdachte. In eerste instantie werd deze niet gevonden. Nader onderzoek leidde naar een woning. Daar kon een 16-jarige jongeman worden aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij het steekincident. Hij is ingesloten, het motief voor het steekincident is nog onderwerp van onderzoek.