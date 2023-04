Gewonde bij autobrand

In Veeningen stond zondagmorgen een auto in brand die tegen een boom stond. Wat er zich precies heeft afgespeeld is niet bekend.

De hulpdiensten kregen de melding van een autobrand aan de Leeuweveenseweg. Bij aankomst stond het hele voertuig in brand en de bestuurster had verwondingen opgelopen is voor controle naar een ziekenhuis gebracht.

Het is onduidelijk of de auto eerst in brand is gevlogen en toen tegen de boom is gereden, of dat de brand is ontstaan door de aanrijding met de boom.