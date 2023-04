Theoloog, dichter en liedjesschrijver Huub Oosterhuis (89) overleden

Op eerste Paasdag is in Amsterdam, na een kort ziekbed, theoloog, dichter en liedjesschrijver Huub Oosterhuis op 89-jarige leeftijd overleden. Dat is door zijn familie vandaag bekendgemaakt.

Trijntje en Tjeerd

Huub Oosterhuis is de vader van zangeres Trijntje Oosterhuis en muziekcomponist Tjeerd Oosterhuis. Huub Oosterhuis schreef veel teksten en liederen worden gebruikt in katholieke en protestantse kerken.

'Inspirerende en liefdevolle vader'

'Ondanks het grote verdriet is ons hart vervuld met liefde en dankbaarheid voor alle mooie momenten die we van onze inspirerende en liefdevolle vader hebben meegekregen', zo laat de familie in een verklaring weten.

'Vernieuwer'

Huub Oosterhuis stond bekend als een vernieuwer binnen de kerk. Zo schreef hij bijvoorbeeld Nederlandstalige liturgische liederen. Daarnaast bracht hij dichtbundels uit en was hij (mede)oprichter van de culturele podia De Populier en De Rode Hoed.

Wake cellencomplex Schiphol

Huub Oosterhuis (foto) was aanwezig bij een wake, precies een jaar na de fatale brand in de nacht van 26 op 27 oktober in 2005 in het cellencomplex op Schiphol-Oost waarbij elf personen om het leven kwamen. Oosterhuis was daar één van de sprekers tijdens de wake.