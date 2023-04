Politie betrapt inbrekers met buit na inbraak bij juwelier

De politie kreeg in de nacht van zondag op maandag rond 04.30 uur melding van een inbraak bij een juwelier aan de Kerkstraat in Bunschoten-Spakenburg. Dit meldt de politie maandag.

Achtervolging

Twee verdachten gingen ervandoor op een scooter. De politie zette de achtervolging in en kon al snel twee personen aanhouden; een 25-jarige man en een 29-jarige man uit Almere.

'Geen paaseieren aan het zoeken'

Op camerabeelden werd gezien dat er twee personen in het pand waren. Duidelijk was dat de mannen geen paaseieren aan het zoeken waren, maar hun oog hadden laten vallen op de sieraden. De politie kwam na de melding snel ter plaatse en zag de twee mannen wegrijden op een scooter met in hun handen grote tassen.

Politiehelikopter

De politie zette de achtervolging in en trof de mannen aan in een steeg. Eén man werd direct aangehouden, de andere verdachte zette het op een lopen. Met behulp van de politiehelikopter werd de tweede verdachte snel gesignaleerd, en ook hij

werd in de kraag gevat. Bij de verdachten werden de tassen met buit aangetroffen, evenals inbraakgereedschap.