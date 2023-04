Man om het leven gekomen bij ernstig verkeersongeval in Slenaken

Maandagavond is bij een ernstig verkeersongeval op de Planckweg in het Limburgse Slenaken een man om het leven gekomen. Dit meldt de politie.

Doorrijding

'Vermoedelijk was er sprake van een doorrijding na een aanrijding. De politie heeft de bestuurder van een auto die mogelijk betrokken was bij die aanrijding aangehouden', aldus de politie

Melding gewonde man op de weg

Rond 21.15 uur kreeg de politie de melding dat een gewonde man op de rijbaan van de Planckweg lag. Behalve het slachtoffer was er niemand in de buurt aanwezig. Onderzoek ter plekke leidde de politie naar een auto die mogelijk bij het ongeval betrokken was. De bestuurder van deze auto is aangehouden.

Onderzoek

De politie onderzoekt de zaak. Op dit moment is er niet meer informatie beschikbaar. Morgen volgt een aanvullend bericht met daarin de leeftijd en de woonplaats van de betrokkenen.