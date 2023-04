Eerste Blauwe Kamer-zaak van start bij rechtbank Midden-Nederland

De rechtbank Midden-Nederland is dinsdag gestart met de eerste Blauwe Kamer-zaak. De Blauwe Kamer is sinds juli vorig jaar ondergebracht bij de rechtbank Midden-Nederland en bestaat uit drie rechters en een gerechtsjurist die zaken behandelen waarin geweld is gebruikt door opsporingsambtenaren zoals politieagenten.

Verdenking 'Dood door schuld'

In de zaak die vandaag op zitting stond verdenkt het Openbaar Ministerie een politieagent van dood door schuld. De zitting van vandaag betrof een zogenoemde regiezitting. Tijdens een regiezitting wordt de zaak nog niet inhoudelijk behandeld maar staat de stand van het onderzoek centraal en kunnen eventueel nog onderzoekswensen ingediend worden door het OM en de verdediging.

Met dienstwapen geschoten

Het is nog onduidelijk wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld. Het OM Zeeland-West-Brabant verdenkt de verdachte, een politieman, van dood door schuld. Hij zou op 17 maart 2022 in Waalwijk met zijn dienstwapen hebben geschoten terwijl dat niet de bedoeling was. Ook ontbrak volgens het OM de noodzaak om de trekker over te halen. Een 27-jarige man werd door een kogel geraakt en overleed.

Blauwe Kamer

De speciale Blauwe Kamer is het gevolg van de nieuwe Wet geweldsaanwending opsporingsambtenaar. Die wet is op 1 juli vorig jaar in werking getreden en richt zich op zaken waarin geweld is gebruikt door opsporingsambtenaren. De rechtbank Midden-Nederland is exclusief bevoegd dit soort zaken te beoordelen. Volgens de wetgever kwam de bijzondere positie van de opsporingsambtenaar in de situatie van vóór 1 juli 2022 niet goed genoeg tot uiting.

Kwetsbare situaties

De opsporingsambtenaar is namelijk niet alleen bevoegd om geweld te gebruiken tijdens zijn of haar werk, in voorkomende gevallen wordt het ook verwacht. Dit kan tot kwetsbare situaties leiden. Met de nieuwe wet wordt meer recht gedaan aan de positie van de opsporingsambtenaar die geweld heeft gebruikt én aan het belang van de samenleving dat goed wordt onderzocht wat de precieze toedracht is geweest.

Openbare zittingen

De zittingen van de Blauwe Kamer zijn openbaar en worden behandeld op onze locatie in Utrecht. De zaken verschijnen net als alle andere strafzaken op de zittingslijsten van de rechtbank. Voor publiek zijn die beschikbaar via de zittingsroosters op rechtspraak.nl en voor pers op de gebruikelijke manier via de perslijsten. Persvragen over vervolging in deze zaken kunnen worden gesteld aan het arrondissement van het Openbaar Ministerie waar het geweld zou hebben plaatsgevonden.