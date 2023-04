Floriade stopt definitief, niet meer van deze tijd

'Achterhaald'

'Er komt geen nieuwe editie van de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade in 2032', aldus de NTR. Volgens de NTR is de huidige vorm van de Floriade achterhaald.

Floriade Almere tientallen miljoenen verlies geleden

De laatste Floriade was die in 2022 in Almere waar tientallen miljoenen verlies werden geleden. Er werd gerekend op 2 miljoen bezoekers maar er kwamen er slechts 685.000. Maar ook in de eerdere edities werden rode cijfers behaald zoals de Floriade in Zoetermeer in 1992 die resulteerde in een verlies van 5 miljoen euro, de Floriade in Haarlemmermeer in 2002 die eindigde in een verlies van 8 miljoen euro en de Floriade in Venlo in 2012 die met een tekort van 9 miljoen euro werd afgesloten.