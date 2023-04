Postactie politie bij ziekenhuis levert aanhouding fietsendief op

De politie van het team Markdal postte vanmorgen, woensdag 12 april 2023, vanwege recente fietsdiefstallen bij het ziekenhuis. Ze zagen rond 09.30 uur een man bij de ingang lopen die achteraf ook in beeld kwam bij een eerdere fietsdiefstal. Ze besloten hem in de gaten te houden. Ze zagen hem drentelen vanaf de hoofdingang naar het bushokje. Even later zagen de dienders dat hij zich verdacht ophield bij een fiets. Ze zagen dat hij bukte en handelingen verrichtte bij het slot en even later op die fiets wegreed. Ze hielden hem vervolgens staande.

De elektrische fiets bleek eigendom te zijn van een vrouw uit Teteringen. Ze was met haar man in het ziekenhuis. De verdachte, een bekende van de politie, werd aangehouden. In zijn kleding werd wat gereedschap en ook nog een busje traangas en een stroomstootwapen aangetroffen. Bij hem thuis werden nog drie fietsen in beslag genomen waarvan er in elk geval twee gestolen zijn.